В СНБО обеспокоены возможной нехваткой продовольствия среди населения

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал правительство страны заняться вопросом обеспечения дополнительных резервов накопления продовольствия для потребностей населения. Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook.

"Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у президента Владимира Зеленского", - указано в сообщении, ссылаясь на Данилова.

Также он добавил, что национальный карантин не может стать препятствием для продолжения этих процессов по накоплению необходимых резервов.

"Реализуя инициативу главы государства СНБО направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва", - заключает ведомство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киевский бронетанковый завод передал на донбасский фронт девять машин БТР, которые прошли технический ремонт.





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