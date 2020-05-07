Украинцы стали реже забирать депозиты из банков

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Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения из
украинских банков прекратился в апреле нынешнего года. Об этом свидетельствуют
данные еженедельного банковского обзора Национального банка Украины (НБУ).
В то же время, согласно данным регулятора, отток депозитов в нынешнем году
был более ограниченным, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.
Также в Нацбанке отмечают, что продолжает падать индекс финансового стресса
и в течение последней недели апреля практически все категории депозитов выросли
– на 0,3%. Гривневые депозиты в банках нашей страны две недели находятся на
максимальном уровне с начала марта. Валютные средства в этот период выросли на
0,2% в долларовом эквиваленте.
Процентные ставки по гривневым депозитам в течение апреля снизилась, в то
же время ставки по валютным вкладам выросли – 0,9% годовых по 3-месячным
депозитам.
Также стоит отметить, что по данным НБУ в Украине в условиях карантина из-за коронавируса в штатном режиме продолжают работать 17 крупнейших банков, 96% банкоматов и 77% отделений.
Ранее "Комментарии" писали, что НБУ установил официальный курс гривни к доллару на 7 мая на уровне 26,93 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро.
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