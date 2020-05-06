НБУ установил официальный курс валют на 7 мая: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 7 мая на уровне 26,93 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за сутки снизился на 5 копеек – с 26,98 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 17 копеек – по состоянию на 7 мая курс был установлен на уровне 29,27 грн за евро.

Отметим, что в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".

Ранее "Комментарии" писали, что выход Украины из карантина уж точно не будет менее сложным и болезненным, чем, собственно, пребывание в нем. Украинцы должны готовиться к сложностям, о некоторых из которых мы порассуждали в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!