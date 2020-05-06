НБУ установил официальный курс валют на 7 мая: доллар и евро дешевеют

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный
курс гривни к доллару на 7 мая на уровне 26,93 грн за доллар, в то же время
курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,10 грн за евро. Об этом
свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за сутки снизился на 5 копеек – с 26,98
грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение
последнего банковского дня подешевел на 17 копеек – по состоянию на 7 мая курс
был установлен на уровне 29,27 грн за евро.
Отметим, что в Украине вступил в силу закон,
предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев
могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно
знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в
материале "Комментариев".
Ранее "Комментарии" писали, что выход Украины
из карантина уж точно не будет менее сложным и болезненным, чем, собственно,
пребывание в нем. Украинцы должны готовиться к сложностям, о некоторых из
которых мы порассуждали в
нашем материале.
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