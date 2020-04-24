Не больше 5000 гривень на карту: как НБУ будет отучать украинцев прятать доходы

Конец апреля, помимо вопроса о возможной отмене карантина, несомненно запомнится украинцам и новыми изменениями в системе безналичного денежного оборота в банках, инициированных еще в январе. Эти изменения придут вслед за настойчивыми рекомендациями Национального банка к украинцам перейти на безналичный расчет в условиях карантина из-за эпидемии COVID-19.



Финансовый мониторинг: что нужно знать о новом законе

25 сентября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

Документ, который президент Владимир Зеленский обозначил как неотложный, предполагал введение механизма финансового мониторинга со стороны банков в отношении целого ряда безналичных финансовых операций. Вступить в силу новые требования финансового контроля должны как раз на следующей неделе.

Принятый закон обяжет с 28 апреля банковские учреждения проводить так называемую "надлежащую проверку". Речь идет о идентификации и верификации клиента или его представителя. Под проверку подпадает не только получение простых паспортных данных отправителя или получателя денег, но и кое-что еще:

– установление конечного бенефициарного владельца клиента или его отсутствии, в том числе получения структуры собственности с целью ее понимания (для юридических лиц), и данных, позволяющих установить конечного бенефициарного владельца, и принятия мер по верификации его лица (при наличии);

– установление (понимание) цели и характера будущих деловых отношений или проведения финансовой операции;

– проведение на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиента на соответствие имеющейся у банка информации о клиенте и его деятельности;

– обеспечения актуальности полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте.

Если проверка невозможна, или же имеющиеся данные свидетельствуют о подозрительности подобной операции, банк имеет право остановить операцию клиента.

Вместе с тем информация о подозрительной операции направляется Государственную службу финансового мониторинга Украины для более глубокой проверки. В зависимости от решения последней, финансовая операция будет либо разрешена, либо же заблокирована. Во втором случае может последовать арест счетов и активов участников операции.

Стимулом для банков проводить финансовый мониторинг должны стать штрафы. В случае невыполнения проверки, учреждение может быть оштрафовано на сумму от 204 тыс. до 135,15 млн грн.

Финансовый мониторинг: что под него подпадает

Под финмониторинг подпадают офшоры, политически значимые лица, удачные игроки, операции с наличными. Что же касается непосредственно финансовых операций, для которых предусмотрен мониторинг, то законопроект определяет следующие:

– зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в которой один из участников является гражданином страны, невыполняющей международные рекомендации по борьбе с отмыванием доходов;

– операции по переводу средств заграницу, в том числе в офшорные юрисдикции;

– операции политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с ними;

– финансовые операции с наличными (не все);

– финансовые пороговые операции, при которой сумма начинается от 400 тысяч гривень (для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр и организации лотерей – от 30 тысяч гривень ).

Кроме того, проверка обязательна для операций с виртуальными активами, например, криптовалютами – на сумму от 30 тыс. грн без открытия счета в банке.

Указали законодатели и случая, при которых мониторинг не применяется. К примеру, у банков не будет вопросов, если средства направляются на выплату налогов и сборов в Пенсионный и социальные фонды. Не нужна проверка также при уплате штрафов и пеней на счета бюджета, перевода средств, при котором одну из сторон представляет посредник, уполномоченный заключать договор купли-продажи. То же самое касается переводов с использованием электронных платежных средств или электронных денег.

Финансовый мониторинг: что закон сулит рядовым украинцам

Поскольку новый закон касается всех финансовых операций на территории Украины, то "в фокусе" окажется не только бизнес, но и рядовые граждане. От них банки вправе требовать паспортные данные, ИНН и уникальны номер записи в Едином государственном демографическом реестре при наличии такового.

Тем не менее в НБУ поспешили успокоить украинцев, заявив, что вступление в силу норм закона с 28 апреля не отразится на работе платежных систем. Также регулятор обещает, что закон существенно не будет влиять на подавляющее большинство денежных переводов. Свое мнение в Нацрегуляторе аргументировали тем, что под действие закона не подпадает:

– оплата жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

– уплата кредита в сумме до 30 тыс. грн;

– переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

– все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

– снятие средств со своего счета.

Финансовый мониторинг: лимит в 5000 гривен ь

Как отразятся на жизни украинцев нормы нового закона против отмывания средств, зависит от конкретных обстоятельств той или иной финансовой операции.

Прежде всего, любые переводы на сумму до 5 тысяч гривень украинцы могут производить без каких бы то ни было формальностей, а снимать средства с собственного счета без ограничений по сумме.

Однозначным "табу" для украинцев станет отправка налички на сумму свыше 5 тысяч гривень через терминал или любую платежную систему без идентификации. Например, если клиент пожелает отправить, скажем, 6 тысяч гривень через Western Union, от него потребуют предъявления паспорта. Если же эту сумму попытаться отправить через банковский терминал, придется использовать собственную банковскую карточку для идентификации отправителя. Отправить же через небанковский платежный терминал можно будет лишь не более 5 тыс. грн.

Не должно возникнуть проблем и при отправке средств со счета одного банка на счет другого, ведь идентификацию отправитель и получатель априори уже прошли при открытии счетов.

Отдельно стоит сказать об изменениях, которые повлечет за собой закон в части покупок.

Так, если покупка будет сделана в онлайн-магазине при условии оплаты товара, доставленного, скажем, "Новой почтой", с чеком на менее 5 тысяч гривень никаких проблем не возникнет. Если же "лимит" превышен – придется предъявить паспорт. Впрочем, если товар доставит курьер фирмы, скорее всего, можно будет обойти все формальности, просто заплатив наличные.

При оплате товаров или услуг на сумму менее 30 тысяч гривень можно обойтись без обязательной проверки, но при условии наличия договора купли-продажи, по которому продавца можно будет отследить с помощью уникального учетного номера финансовой операции.

Вместе с тем в ряде сфер украинским гражданам также придется столкнуться с финансовым мониторингом, например:

– в сфере азартных игр, если игрок решит сделать ставку свыше 5 тысяч гривень , ему придется пройти идентификацию и верификацию;

– в сфере страхования, за исключением случаев, которые не предусматривают осуществление страховой выплаты в случае дожития застрахованного лица до окончания срока действия договора страхования и/или достижения застрахованным лицом определенного возраста, определенного в таком договоре, по которым клиентом является физическое лицо и общий страховой платеж составляет 27 000 гривень ;

– при покупке за наличные драгоценных металлов и изделий из них на сумму от 40 тысяч гривень ;

– при покупке недвижимости, тогда идентификацию обязаны проводить риелторские компании.

Финансовый мониторинг: неприятные последствия

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, новый закон обычных украинцев затрагивает по сути лишь в одной норме, но это может привести к серьезным последствиям.

"Закон снижает с 15 до 5 тысяч гривень лимит наличных, которые можно перечислить без идентификации отправителя. То есть при попытке отправить через банк или терминал сумму, превышающую этот лимит, клиенту придется себя идентифицировать – в банке это может быть предъявление паспорта, ИНН, водительских прав, при оплате через терминал – цифровая подпись, BankID и прочее", – поясняет основное нововведение закона собеседник "Комментариев".

По словам эксперта, норма о резком снижении лимита представляется довольно странной и говорит о возможном намерении власти увеличить налоговые поступления.

"Контроль безналичного оборота через карточку дает массу возможностей для выяснения скрытого трудоустройства или неоформленной предпринимательской деятельности. Так, если через одних и тех же отправителей на одну карту приходятся достаточно крупные и стабильные поступления средств, можно предположить, что речь идет о доходах, укрываемых от налогообложения и владельца такого счета могут обязать зарегистрироваться в качестве предпринимателя, чтобы получить дополнительные поступления в бюджет", – говорит о возможностях открываемых новой нормой Василий Невмержицкий.

Вместе с тем эксперт не верит, что власти удастся реализовать эту скрытую цель – украинцы скорее всего просто перейдут на наличный оборот, тем самым скрывая свои доходы и расходы.

"В этом смысле куда более действенным было бы принятие закона о нулевом декларировании физлицами своих активов, что позволило бы гражданам задекларировать свои скрытые активы, заплатить умеренные налоги и тем самым пополнить число налогоплательщиков. Вместо этого законопроект о нулевом декларировании "застрял" в Верховной Раде", – резюмировал эксперт.

Финансовый мониторинг: несвоевременность закона

Комментируя вступление в силу закона закона №2179, адвокат, кандидат экономических наук Виктор Гольдский отмечает, что процент теневой экономики в Украине оценивается разными организациями от 30% до 50% ВВП при текущем дефиците бюджета около 300 млрд грн. И с этим действительно нужно что-то делать, иначе страна не сможет успешно развиваться.

"Однако опыт показывает, что метод "кнута" без "пряника" в украинских реалиях не работает. Наши граждане за советский период слишком хорошо научились прятать от государства нажитое, и эти традиции прошли с нами через тяжелые 90-е и сложные 2000-е. То есть вывести экономику из тени можно только через добровольное согласие украинцев – когда они сами это захотят. А для этого нужен именно "пряник", четкое объяснение что гражданам даст выход из тени", – рассуждает эксперт.

Гольдский подчеркивает, что вступление этих норм в силу совпало с карантином, когда люди и бизнес "вышли в кэш" и пытаются пересидеть трудное время на старых запасах. И ситуация выглядит так, что государство в лице НБУ хочет запустить руку в эту заначку именно в тот момент, когда украинцам приходится тяжелее всего.



"Это выглядит как двойной удар по населению и грозит серьезными социальными и политическими последствиями всей стране. Особенно это доставит проблем регионам, где много заробитчан, а также мелким фрилансерам, которые официально не трудоустроены. Пострадать могут и те работники украинских компаний, которые получают "серую" зарплату – часть официально, а остальное – просто на карту. И, будем откровенны, таких в стране большинство", – говорит Виктор Гольдский.

По словам экономиста, делиться средствами с государством комфортно и приятно, когда точно уверен, что они пойдут куда надо и точно не потеряются по пути. К примеру, на благоустройство своего города или, к примеру, медицину. Дескать, в той же Швеции налоги доходят до 55%, и люди платят их ответственно добровольно.

"Но когда ты считаешь последние сбережения, а тебе еще и говорят, что ты их не сможешь использовать, если не заплатишь налог или даже штраф – это совсем другая история, – отмечает эксперт. – При этом у нас есть фонд для борьбы с коронавирусом на 60 млрд грн, а карантин заканчивается через месяц. Куда пойдут эти деньги – не ясно. Их распределение непрозрачно, как и собираемых налогов в принципе. Видя, насколько неэффективно государство тратит средства – наши с вами деньги, желание платить налоги пропадает вообще".

В завершение Виктор Гольдский утверждает, что закон о нулевом декларировании мог бы ситуацию немного выровнять, однако мы его не видим в повестке депутатов. По мнению эксперта, если депутаты не сгладят эффект от этих "новаций" НБУ, то осенью нас ждет "зеленый майдан" –прямо под местные выборы.

Как ранее писали "Комментарии", Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет на 2020 год, однако при заявленных на борьбу с коронавирусом 64,7 млрд грн правки в плане доходов, расходов и дефицита оказались куда большими.



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