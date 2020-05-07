Большинство продовольственных рынков в Украине не могут выйти из карантина

Большая часть рынков в Украине до сих пор не начала работать, несмотря на разрешение Кабинета министров Украины. В то же время в стране продолжают расти убытки фермеров. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).



По словам директора по развитию УПОА Катерины Зверевой сегодня рынки работают только в некоторых областях нашей страны. Правда, всем продавцам и посетителям приходится соблюдать жесткие карантинные меры. Например, на рынках в Киеве, Одессе, Чернигове, Хмельницком, Львове проверяется температура тела посетителей на входе и контролируется количество покупателей в торговом павильоне. У каждого из сотрудников рынка обязательно должен быть антисептик, а расстояние между продавцами составлять не менее 3 метров.

В то же время во многих областных центрах – в Сумах, Харькове, Полтаве, Тернополе, Луцке, Черкассах, Херсоне – продовольственные рынки остаются закрытыми. Например, в Сумах должен возобновить работу только центральный городской рынок, а по всей области с 12 мая должны возобновить работу 27 продовольственных рынков. Правда, уже сегодня вокруг центрального рынка в Сумах фермеры из пригородных территорий разбивают стихийные рынки и ведут торговлю. Однако, подобные мероприятия преследуются представителями полиции. Похожая ситуация наблюдается в Харькове и Черкассах.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно решению Кабмина работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Согласно решению правительства, работа рынков будет регулироваться решением соответствующих территориальных органов Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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