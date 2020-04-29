Кабмин одобрил открытие рынков в Украине: названы условия

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Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, поддержал критерии,
разработанные Министерством здравоохранения и Министерством экономики, которые
позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом в своем Telegram-канале написал
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Отмечается, что работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Согласно решению правительства, работа рынков будет регулироваться решением соответствующих территориальных органов Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
Ранее "Комментарии писали, что Офис президента хочет
открыть в Украине не только крытые рынки, но и простые, которых большинство
в стране. Отмечается, что уже со следующей недели в нашей стране частично
разрешат запуск малого бизнеса.
Напомним, эксперты
спрогнозировали для издания "Комментарии",
есть ли вероятность, что кого-то из властьимущих со временем привлекут к
ответственности за установленные спорные ограничения – якобы в целях
противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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