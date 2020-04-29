Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

8128.99

ETH/USD

208.10

LTC/USD

47.03

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Кабмин одобрил открытие рынков в Украине: названы условия
НОВОСТИ Все новости

Кабмин одобрил открытие рынков в Украине: названы условия

Рынки будут работать в строго очерченных условиях

сегодня, 14:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кабмин одобрил открытие рынков в Украине: названы условия

Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Министерством экономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Согласно решению правительства, работа рынков будет регулироваться решением соответствующих территориальных органов Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Ранее "Комментарии писали, что Офис президента хочет открыть в Украине не только крытые рынки, но и простые, которых большинство в стране. Отмечается, что уже со следующей недели в нашей стране частично разрешат запуск малого бизнеса.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", есть ли вероятность, что кого-то из властьимущих со временем привлекут к ответственности за установленные спорные ограничения – якобы в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...