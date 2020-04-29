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Источник в Офисе президента рассказал, когда полноценно заработают рынки в Украине

Предпринимателям разрешат работать при условии соблюдения санитарных норм

сегодня, 10:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Источник в Офисе президента рассказал, когда полноценно заработают рынки в Украине

Офис президента хочет открыть в Украине не только крытые рынки, но и простые, которых большинство в стране. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Отмечается, что уже со следующей недели в нашей стране частично разрешат запуск малого бизнеса, а после майских праздников разрешат работать большинству предпринимателей, правда, при условии соблюдения санитарных норм.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Украине состоится заседание Кабмина, на котором будут обсуждать вопрос об открытии 281 продовольственного рынка. Вероятно, рынки заработают уже в субботу, однако по новым правилам. Так, в Минздраве и Минэкономики составили алгоритм санитарного контроля. Войти на рынок можно будет только при наличии маски (в том числе самодельной) или респиратора. Кроме того, на входе появятся обязательный бесконтактный температурный скрининг и емкости с антисептиками.


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