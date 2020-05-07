МВФ отказался заключать долгосрочную программу сотрудничества с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) подпишет с Украиной договор о программе stand-by на 18 месяцев вместо программы на три года EFF, которая обсуждалась ранее. Об этом решении сообщил представитель МВФ Джерри Райс сегодня, 7 мая, во время брифинга в Вашингтоне, передает "Громадське".



Райс заявил, что Фонд принял такое решение на фоне беспрецедентной неопределенности в экономических и финансовых перспективах, а также из-за необходимости сосредоточиться на краткосрочном сдерживании и стабилизации. По его словам, 18-месячная программа поможет обеспечить поддержку платежного баланса.

Напомним, программа stand-by является краткосрочной, в отличие от EFF (Extended Fund Facility). В 2018 году Украина заключила с МВФ программу в формате stand-by на 14 месяцев, которая закончилась в феврале нынешнего года. Наша страна должна была получить три транша на сумму 3,9 млрд долл., но был перечислен только один транш на 1,4 млрд долл. Еще два транша Фонд так и не перечислил из-за выборов-2019, а также через невыполнение требований МВФ.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина идет на все, чтобы получить очередной кредит от МВФ и Всемирного банка, но несмотря на выполнения условий по траншу, деньги в Киев до сих пор не поступили. При этом президент Владимир Зеленский до сих пор продолжает настаивать на том, что кредит нашей стране жизненно необходим. Наши журналисты разбирались, почему так происходит.

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