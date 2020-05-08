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Главная Новости Бизнес экономика За 5 лет уровень наличных в экономике уменьшился почти вдвое – НБУ
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За 5 лет уровень наличных в экономике уменьшился почти вдвое – НБУ

По данным годового отчета НБУ, наличные деньги в обращении уменьшаются ежегодно, а безналичные операции составляют половину всех операций с платежными карточками

сегодня, 14:22
Автор:

• Таисия Ерохина

За 5 лет уровень наличных в экономике уменьшился почти вдвое – НБУ

Наличных денег в обращении становится меньше, а безналичные расчеты становятся популярнее. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка по 2019 год.

Так, за последние пять лет уровень наличных в экономике уменьшился с 17,8% до 9,7% в начале 2020 года. Зато количество и объем безналичных расчетов растет, отмечают в НБУ. Сообщается, что украинцы все чаще рассчитываются картами в магазинах и делают переводы с карты на карту. Ведь безналичные операции составляют половину – 50,3% – всех операций с платежными карточками.

Добавим, что в 2019 году, если сравнить с предыдущим годом, количество безналичных операций с использованием платежных карт выросло на 35,6% до 4 167,1 млн шт. (82,4% от общего количества), а сумма – на 38,6% и достигла 1 798,3 млрд грн (50,3% от общей суммы операций с картами).

Напомним, украинцы получили наличными 2,75 млрд грн в марте.

Как сообщали "Комментарии", владельцы prepaid (предоплаченных) карт должны осуществить идентификацию до нового года. Этого требует закон о финансовом мониторинге, который вступил в действие с 28 апреля.


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Источник: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2019.pdf?v=4
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