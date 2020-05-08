Стало известно, как выросли цены в карантинном апреле в Украине

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2020 года по сравнению с прошлым месяцем составила 0,8%, а с начала года – 1,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что базовая инфляция в апреле текущего года, по сравнению с мартом, составляет 0,4%, с начала года – 1,4%.

Так, на 2,1% выросли цены на потребительском рынке. Больше всего (на 18,0% и 12,8%) выросли в цене гречневая крупа и фрукты. На 9,4–1,1% подорожали яйца, сахар, овощи, свинина, рис, говядина, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы. А вот подешевели на 2,6% и 1,3% мясо птицы и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, произошло это из-за подорожания табачных изделий на 1,8%.

Также в Госстате сообщили о снижении цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,2%. В основном, это вызвано удешевлением природного газа на 11,9%, горячей воды и отопления на 5,3%.

Кроме того, в апреле зафиксирован рост цен в сфере здравоохранения на 2,1%. По данным специалистов, это произошло из-за подорожания фармацевтической продукции на 2,9%.

Тогда как цены на транспорт снизились на 1,3%, поскольку подешевело топливо на 9,0%. В то же время, отмечается в сообщении, на 3,4% подорожали автомобили.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в прошлом году в Украине зафиксирована самая низкая за 6 лет инфляция: опубликован отчет Нацбанка за 2019 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!