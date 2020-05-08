В Украине самая низкая за 6 лет инфляция: опубликован отчет Нацбанка за 2019 год

По итогам 2019 года инфляция замедлилась до 4,1% г/г с 9,8% в 2018 году и таким образом достигла самого низкого уровня за последние шесть лет, войдя в целевой диапазон. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка за 2019 год.

В НБУ уверены, что достижение инфляционной цели состоялось, прежде всего, благодаря последовательной и взвешенной монетарной политике НБУ, которая направлена на достижение ценовой стабильности, в сочетании со взвешенной фискальной политикой.

"Способствуя приведению инфляции до целевого уровня, мы также обращали внимание на необходимость поддержания устойчивого экономического роста и постепенно снижали учетную ставку – всего на 450 б. п. до 13,5%", - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, за 5 лет уровень наличных денег в экономике уменьшился почти вдвое. Тогда как безналичные операции составляют половину всех операций с платежными карточками.

Напомним, в конце апреля Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку с 10% до 8%.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что эксперты оценили своевременность и целесообразность решения Нацбанка по снижению учетной ставки.

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