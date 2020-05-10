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Главный санитарный врач утвердил рекомендации для магазинов и парикмахерских на время карантина

В Минздраве акцентируют внимание на важности соблюдения противоэпидемических мер

сегодня, 15:08
Автор:

• Татьяна Веремеева

Главный санитарный врач утвердил рекомендации для магазинов и парикмахерских на время карантина

Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко отмечает, что в нынешней ситуации важно сохранить жизни и здоровье жителей страны. В то же время необходимо постепенно запускать экономику.

Так, временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина актуальны для парикмахерских и салонов красоты, заведений общественного питания, при торговле продовольственными и непродовольственными товарами, при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях, при оказании стоматологической помощи, для учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 15 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 522 случая заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 10 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 391 человек. В то же время 3060 человек выздоровели.


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