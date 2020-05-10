Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 522 случая заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 15 232 случая инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 522
случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 10 мая в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 391 человек. В то же время 3060 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1084 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 39 263.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 544 случая;
- Волынская область – 470 случаев;
- Днепропетровская область – 704 случая;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 517 случаев;
- Закарпатская область – 695 случаев;
- Запорожская область – 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
- Кировоградская область – 416 случаев;
- г. Киев – 1804 случая;
- Киевская область – 972 случая;
- Львовская область – 753 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 221 случай;
- Одесская область – 636 случаев;
- Полтавская область – 246 случаев;
- Ровненская область – 926 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 999 случаев;
- Харьковская область – 572 случая;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 175 случаев;
- Черновицкая область – 2268 случаев;
- Черкасская область – 341 случай;
- Черниговская область – 73 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что cогласно
официальным данным, опубликованным сервисом Worldometer, 9 мая, количество
случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило
4 миллиона. Более 276 тыс. человек умерли вследствие осложнений из-за
коронавируса. В то же время выздоровели более 1,4 млн человек.
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