Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 522 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 15 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 522 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 10 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 391 человек. В то же время 3060 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1084 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 39 263.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 544 случая;

- Волынская область – 470 случаев;

- Днепропетровская область – 704 случая;

- Донецкая область – 100 случаев;

- Житомирская область – 517 случаев;

- Закарпатская область – 695 случаев;

- Запорожская область – 328 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1116 случаев;

- Кировоградская область – 416 случаев;

- г. Киев – 1804 случая;

- Киевская область – 972 случая;

- Львовская область – 753 случая;

- Луганская область – 42 случая;

- Николаевская область – 221 случай;

- Одесская область – 636 случаев;

- Полтавская область – 246 случаев;

- Ровненская область – 926 случаев;

- Сумская область – 154 случая;

- Тернопольская область – 999 случаев;

- Харьковская область – 572 случая;

- Херсонская область – 159 случаев;

- Хмельницкая область – 175 случаев;

- Черновицкая область – 2268 случаев;

- Черкасская область – 341 случай;

- Черниговская область – 73 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что cогласно официальным данным, опубликованным сервисом Worldometer, 9 мая, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 миллиона. Более 276 тыс. человек умерли вследствие осложнений из-за коронавируса. В то же время выздоровели более 1,4 млн человек.

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