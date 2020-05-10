Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.05.2020

BTC/USD

8747.12

ETH/USD

190.02

LTC/USD

42.54

НБУ 10.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 522 случая заражения
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 522 случая заражения

В Украине умер 391 человек в следствие коронавируса

сегодня, 10:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 522 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 15 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 522 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 10 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 391 человек. В то же время 3060 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1084 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 39 263.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 544 случая;
- Волынская область – 470 случаев;
- Днепропетровская область – 704 случая;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 517 случаев;
- Закарпатская область – 695 случаев;
- Запорожская область – 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1116 случаев;
- Кировоградская область – 416 случаев;
- г. Киев – 1804 случая;
- Киевская область – 972 случая;
- Львовская область – 753 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 221 случай;
 - Одесская область – 636 случаев;
- Полтавская область – 246 случаев;
- Ровненская область – 926 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 999 случаев;
- Харьковская область – 572 случая;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 175 случаев;
- Черновицкая область – 2268 случаев;
- Черкасская область – 341 случай;
- Черниговская область – 73 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что cогласно официальным данным, опубликованным сервисом Worldometer, 9 мая, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 миллиона. Более 276 тыс. человек умерли вследствие осложнений из-за коронавируса. В то же время выздоровели более 1,4 млн человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...