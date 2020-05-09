Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 4 миллиона

Согласно официальным данным, опубликованным сервисом Worldometer, сегодня, 9 мая, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 миллиона. Более 276 тыс. человек умерли вследствие осложнений из-за коронавируса. В то же время выздоровели более 1,4 млн человек.



Больше всего случаев заражения по состоянию на 9 мая зарегистрировано в США – 1,32 млн. Также в Штатах зафиксировано самое большое количество смертей из-за коронавируса – 78 617.На сегодняшний день исследования показали, что выздоровели в США 223 749 человек.

На втором месте по количеству заболевших сейчас находится Испания: 262,7 тыс. больных, 26 478 человек умерли и 173 157 – выздоровели.

Третье место у Италии: 217,2 тыс. больных, 30 201 человек умерли и 99 тыс. – выздоровели.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 515 случаев заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 9 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 376 человек. В то же время 2909 человек выздоровели.

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