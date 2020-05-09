Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 515 случаев заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 14 710 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 515
случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 9 мая в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 376 человек. В то же время 2909 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1127 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 38 179.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 522 случая;
- Волынская область – 445 случаев;
- Днепропетровская область – 681 случай;
- Донецкая область – 99 случаев;
- Житомирская область – 485 случаев;
- Закарпатская область – 678 случаев;
- Запорожская область – 320 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1095 случаев;
- Кировоградская область – 411 случаев;
- г. Киев – 1771 случай;
- Киевская область – 959 случаев;
- Львовская область – 699 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 204 случая;
- Одесская область – 619 случаев;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровненская область – 877 случаев;
- Сумская область – 152 случая;
- Тернопольская область – 977 случаев;
- Харьковская область – 528 случаев;
- Херсонская область – 156 случаев;
- Хмельницкая область – 165 случаев;
- Черновицкая область – 2179 случаев;
- Черкасская область – 333 случая;
- Черниговская область – 73 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что власти
Барселоны разрешили жителям посещать
пляжи для купания и занятий спортом, но только в строго ограниченное время
по утрам и под присмотром полиции. Местные жители смогут посещать пляжи только
по утрам с 6 до 10 часов. На испанском морском побережье можно будет плавать и
бегать, но обязательно под присмотром полиции, которая будет контролировать
соблюдение социальной дистанции между отдыхающими.
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