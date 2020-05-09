Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 515 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 14 710 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 515 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 9 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 376 человек. В то же время 2909 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1127 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 38 179.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 522 случая;

- Волынская область – 445 случаев;

- Днепропетровская область – 681 случай;

- Донецкая область – 99 случаев;

- Житомирская область – 485 случаев;

- Закарпатская область – 678 случаев;

- Запорожская область – 320 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

- Кировоградская область – 411 случаев;

- г. Киев – 1771 случай;

- Киевская область – 959 случаев;

- Львовская область – 699 случаев;

- Луганская область – 42 случая;

- Николаевская область – 204 случая;

- Одесская область – 619 случаев;

- Полтавская область – 240 случаев;

- Ровненская область – 877 случаев;

- Сумская область – 152 случая;

- Тернопольская область – 977 случаев;

- Харьковская область – 528 случаев;

- Херсонская область – 156 случаев;

- Хмельницкая область – 165 случаев;

- Черновицкая область – 2179 случаев;

- Черкасская область – 333 случая;

- Черниговская область – 73 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Барселоны разрешили жителям посещать пляжи для купания и занятий спортом, но только в строго ограниченное время по утрам и под присмотром полиции. Местные жители смогут посещать пляжи только по утрам с 6 до 10 часов. На испанском морском побережье можно будет плавать и бегать, но обязательно под присмотром полиции, которая будет контролировать соблюдение социальной дистанции между отдыхающими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!