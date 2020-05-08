В Барселоне разрешили посещать пляжи для купания и занятий спортом, но только по утрам

Местные власти Барселоны разрешили жителям посещать пляжи для купания и занятий спортом, но только в строго ограниченное время по утрам и под присмотром полиции. Об этом сообщили в издании Reuters.

Местные жители смогут посещать пляжи только по утрам с 6 до 10 часов. На испанском морском побережье можно будет плавать и бегать, но обязательно под присмотром полиции, которая будет контролировать соблюдение социальной дистанции между отдыхающими.

Но одна из местных все равно назвала такое решение "настоящей свободой", ведь местные очень давно ждали возвращения возможности прийти на море и поплавать или хотя бы заняться спортом на родном морском побережье.

В издании отметили, что некоторые люди на пляже нарушали правила карантина. Среди них молодой мужчина, который медитировал, хотя это пока что по-прежнему запрещено. После прибытия на пляж полиции люди, которые не плавали и не занималась спортом, покинули побережье.

Как сообщал портал "Комментарии", в Испании пляжи обработали хлоркой в целях безопасности от коронавируса Covid-19, но экологи жестко раскритиковали такое решение местных властей.

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