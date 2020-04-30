В Испании пляжи обработали хлоркой из-за коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8570.12
ETH/USD
207.18
LTC/USD
46.72
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
Местные власти курорта на побережье Испании были вынуждены
извиниться за свое решение обработать местные пляжи хлоркой для спасения детей
от заражения коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщили в издании BBC.
В Испании снова разрешили детям гулять на улицах, несмотря
на распространение пандемии коронавируса Covid-19. Но за день до этого местная власть курортной зоны
Захара де лос Атунес приняла решение распространить растров хлора на пляжах с
помощью тяжелой техники. По их мнению, это должно было обеспечить безопасность
для детей.
Но защитники природы и другие экологи устроили скандал и
заявили, что такое решение наносить непоправимый вред окружающей среде. Один из
активистов рассказал, что хлорка "убила все на земле, не видно даже насекомых".
При этом пляж и дюны в этом регионе находятся под охраной из-за размножения
редких перелетных птиц.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине в 2 раза выросло
число случаев домашнего насилия в условиях общенационального карантина из-за
распространения пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости