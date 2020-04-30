В Испании пляжи обработали хлоркой из-за коронавируса

Местные власти курорта на побережье Испании были вынуждены извиниться за свое решение обработать местные пляжи хлоркой для спасения детей от заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.

В Испании снова разрешили детям гулять на улицах, несмотря на распространение пандемии коронавируса Covid-19. Но за день до этого местная власть курортной зоны Захара де лос Атунес приняла решение распространить растров хлора на пляжах с помощью тяжелой техники. По их мнению, это должно было обеспечить безопасность для детей.

Но защитники природы и другие экологи устроили скандал и заявили, что такое решение наносить непоправимый вред окружающей среде. Один из активистов рассказал, что хлорка "убила все на земле, не видно даже насекомых". При этом пляж и дюны в этом регионе находятся под охраной из-за размножения редких перелетных птиц.

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