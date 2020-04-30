В Украине в 2 раза выросло число случаев домашнего насилия в период карантина

В Украине в период общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 число обращений о случаях домашнего насилия на горячую линию государственной организации "Ла Страда-Украина" выросло в два раза. Об этом сообщила директор департамента Национальных "горячих линий" и социальной помощи в государственной организации "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.

За месяц карантина в Украине с 12 марта по 12 апреля 2020 года на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации поступило 2051 обращение о домашнем насилии. Для сравнения: за февраль 2020 года обращений было почти в 2 раза меньше — 1273. Среди них 86,6% — это обращения от женщин.

Среди обращений за этот период 53,4% сообщений о психологическом насилии, 36,5% — о физическом, 9,5% — об экономическом, а всего 0,6% — о сексуальном.

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