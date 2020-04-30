В Украине в 2 раза выросло число случаев домашнего насилия в период карантина

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В Украине в период общенационального карантина из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19 число обращений о случаях домашнего насилия на горячую
линию государственной организации "Ла Страда-Украина" выросло в два раза. Об
этом сообщила директор департамента Национальных "горячих линий" и социальной
помощи в государственной организации "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.
За месяц карантина в Украине с 12 марта по 12 апреля 2020
года на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия,
торговли людьми и гендерной дискриминации поступило 2051 обращение о домашнем
насилии. Для сравнения: за февраль 2020 года обращений было почти в 2 раза
меньше — 1273. Среди них 86,6% — это обращения от женщин.
Среди обращений за этот период 53,4% сообщений о психологическом
насилии, 36,5% — о физическом, 9,5% — об экономическом, а всего 0,6% — о
сексуальном.
Как сообщал портал "Комментарии", пандемия коронавируса Covid-19 может привести к
миллионам принудительных браков и беременностей.
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