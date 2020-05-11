Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8938.51
ETH/USD
189.32
LTC/USD
42.03
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.35
RUB/UAH
0.37
Компания Saudi Aramco получила распоряжение Министерства
энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в июне еще на 1 млн
баррелей в сутки. Это должно произойти в дополнение к обязательствам страны в
рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает "Интерфакс".
Добыча нефти в Саудовской Аравии в итоге снизится на 4,8
млн баррелей в сутки по сравнению с показателями апреля – до 7,492 баррелей в
сутки в июне.
Также компании Saudi Aramco придется изыскать возможности
по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 млн баррелей в сутки по договоренности
с клиентами.
В Министерстве энергетики Саудовской Аравии отмечают, что
такое решение должно стать стимулом для других стран-производителей выполнять
обязательства и дополнительно снизить объемы добычи для стабилизации мирового
нефтяного рынка.
Ранее "Комментарии" писали, что после недельного марафона
двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами
экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось
достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса
на нефть. ОПЕК+ сократит добычу на 9,7 миллиона баррелей в день – немного ниже
первоначального предложения в 10 миллионов. США, Бразилия и Канада внесут еще
3,7 миллиона баррелей по мере снижения их добычи. Мексика, судя по всему,
одержала дипломатическую победу, поскольку от нее потребуется сократить добычу
всего на 100 тыс. баррелей в сутки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости