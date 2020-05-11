Саудовская Аравия приняла решение снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки

Компания Saudi Aramco получила распоряжение Министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки. Это должно произойти в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает "Интерфакс".



Добыча нефти в Саудовской Аравии в итоге снизится на 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями апреля – до 7,492 баррелей в сутки в июне.

Также компании Saudi Aramco придется изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 млн баррелей в сутки по договоренности с клиентами.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии отмечают, что такое решение должно стать стимулом для других стран-производителей выполнять обязательства и дополнительно снизить объемы добычи для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Ранее "Комментарии" писали, что после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть. ОПЕК+ сократит добычу на 9,7 миллиона баррелей в день – немного ниже первоначального предложения в 10 миллионов. США, Бразилия и Канада внесут еще 3,7 миллиона баррелей по мере снижения их добычи. Мексика, судя по всему, одержала дипломатическую победу, поскольку от нее потребуется сократить добычу всего на 100 тыс. баррелей в сутки.

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