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Украинские АЭС рекордно снизили производство электроэнергии

В стране рекордно снизилось потребление электроэнергии на фоне карантина из-за коронавируса

сегодня, 19:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинские АЭС рекордно снизили производство электроэнергии

Мощность генерации атомных электростанций (АЭС) 10 мая снизилась до 7,41 тыс. МВт. Это составляет около 53% от мощностей отечественных АЭС. Об этом пишут "Наші гроші".

Согласно данным издания, это самая низкая мощность на АЭС за последние пять лет в каждое второе воскресенье мае на максимальных показателях потребления.

Причиной падения мощностей АЭС называют падение потребления электроэнергии на фоне сокращение производства по всей стране из-за пандемии коронавируса.

В то же время сегодня, 11 мая, мощность генерации АЭС составляет 2,25 тыс. МВт.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцам не будут повышать цену на электроэнергию до конца года, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. По ее словам, тариф на электрическую энергию для населения останется таким же. В то же время, для промышленности изменение тарифа НЭК "Укрэнерго", считает Буславец, должно быть "последним мероприятием" решения существующих проблем. По ее словам, если бы поднятие тарифа могло урегулировать финансовый небаланс, то Украина это бы уже сделала. Однако речь идет именно о комплексе решений, подчеркнула Буславец, цель которого - не допустить повышения тарифа и цены на электрическую энергию.


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Источник: http://nashigroshi.org/2020/05/11/ukrains-ki-aes-skorotyly-vyrobitok-enerhii-do-naynyzhchykh-pokaznykiv-v-istorii/
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