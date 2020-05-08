Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9924.92

ETH/USD

212.90

LTC/USD

47.12

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес тарифы Стало известно, когда повысят цену на электроэнергию для населения в Украине
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда повысят цену на электроэнергию для населения в Украине

И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что нынешний кризис в сфере энергетики является беспрецедентным за всю историю Украины

сегодня, 16:05 515
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, когда повысят цену на электроэнергию для населения в Украине

Украинцам не будут повышать цену на электроэнергию до конца года, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба. Об этом передает "Экономическая правда".

Так, тариф на электрическую энергию для населения останется таким же до конца текущего года.

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным, - сказала Буславец. - И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене".

А вот для промышленности изменение тарифа НЭК "Укрэнерго", считает Буславец, должно быть "последним мероприятием" решения существующих проблем. По ее словам, если бы поднятие тарифа могло урегулировать финансовый небаланс, то Украина это бы уже сделала. Однако речь идет именно о комплексе решений, подчеркнула Буславец, цель которого - не допустить повышения тарифа и цены на электрическую энергию.

При этом, глава Минэнергетики отметила, что нынешний кризис в сфере энергетики является беспрецедентным за всю историю Украины. Причиной этому, по мнению Буславец, стала "безответственная государственная политика", которая имеет признаки "сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства".

Ранее "Комментарии" сообщали, что потребление электроэнергии в Украине за месяц снизилось на 11%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/8/660282/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...