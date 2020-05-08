Стало известно, когда повысят цену на электроэнергию для населения в Украине

Украинцам не будут повышать цену на электроэнергию до конца года, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба. Об этом передает "Экономическая правда".

Так, тариф на электрическую энергию для населения останется таким же до конца текущего года.

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным, - сказала Буславец. - И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене".

А вот для промышленности изменение тарифа НЭК "Укрэнерго", считает Буславец, должно быть "последним мероприятием" решения существующих проблем. По ее словам, если бы поднятие тарифа могло урегулировать финансовый небаланс, то Украина это бы уже сделала. Однако речь идет именно о комплексе решений, подчеркнула Буславец, цель которого - не допустить повышения тарифа и цены на электрическую энергию.

При этом, глава Минэнергетики отметила, что нынешний кризис в сфере энергетики является беспрецедентным за всю историю Украины. Причиной этому, по мнению Буславец, стала "безответственная государственная политика", которая имеет признаки "сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства".

Ранее "Комментарии" сообщали, что потребление электроэнергии в Украине за месяц снизилось на 11%.

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