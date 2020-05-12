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Шмыгаль озвучил рецепт спасения экономики Украины от дефолта

Глава Кабмина Денис Шмыгаль обозначил, что подавляющая часть иностранных инвестиций в Украине будет направлена на строительство школ, больниц и автомагистралей

сегодня, 11:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

Шмыгаль озвучил рецепт спасения экономики Украины от дефолта

В соответствии с правительственной программой "Большое строительство" в Украине начинают прокладывать многокилометровые трассы, на что выделено 4 млрд долларов США, вложенных иностранных инвестиций. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Facebook.

Так, по словам главы Кабмина, именно инвестиции, направленные на строительство главных объектов инфраструктуры в Украине, в том числе больниц, школ и детсадов, спасут отечественную экономику от дефолта. 

"Строительство крупных инфраструктурных объектов создает спрос на нашу металлургическую продукцию, которая испытывает значительное падение спроса из-за мирового экономического спада. Мы прорабатываем крупные заказы на вооружение, что способствует развитию промышленности. И прежде всего, поддерживаем малый и средний бизнес", - указано в сообщении Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что Национальный банк Украины  снизил процентную ставку до рекордных за последние несколько лет - 8%.

"Со своей стороны Кабмин рефинансирует кредиты малому бизнесу до 0%, в то время позволив отсрочить погашение тела кредита до конца года. Также планируем ввести механизм предоставления новых кредитов под государственные гарантии", - подчеркивает премьер.

В результате Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин делает все возможное, чтобы оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате ограничительного режима по карантину.

"Те, кому довелось оставаться дома из-за принудительного закрытия своей компании, получают компенсацию, а самозанятые могут получать помощь на ребенка. Это касается более 300 тысяч семей", - заключает глава правительства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты поделились перспективами недвижимости в свете строительного кризиса во время национального карантина.



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