Более 25 тыс. работников смогут получить выплаты по частичной безработице в Украине

Уже около 7 тыс. работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице. Об этом в Facebook информирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, после анонсирования программы по частичной безработице, с 4 мая документы для получения финансовой помощи подали 6873 человек. В Минэкономики отметили, что обработка проходит в ежедневном режиме. По состоянию на сегодня уже принято 1715 положительных решений.

"Это позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников, - говорится в сообщении. – В стадии рассмотрения ‒ 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается".

Отмечается, что каждый день поступает около тысячи новых заявлений от работодателей.

Добавим, что программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. Для этого предполагается 4,7 млрд грн.

"Если мы будем понимать, что нужно больше средств, будем добавлять через перераспределение средств", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 млрд грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине число безработных превысило 456 тыс. граждан.

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