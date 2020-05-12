Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.05.2020

BTC/USD

8740.35

ETH/USD

189.41

LTC/USD

42.22

НБУ 12.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Более 25 тыс. работников смогут получить выплаты по частичной безработице в Украине
НОВОСТИ Все новости

Более 25 тыс. работников смогут получить выплаты по частичной безработице в Украине

В Минэкономики рассказали, сколько работодателей подали документы для получения финансовой помощи по частичной безработице, и сколько - получили положительный ответ

сегодня, 15:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Более 25 тыс. работников смогут получить выплаты по частичной безработице в Украине

Уже около 7 тыс. работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице. Об этом в Facebook информирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, после анонсирования программы по частичной безработице, с 4 мая документы для получения финансовой помощи подали 6873 человек. В Минэкономики отметили, что обработка проходит в ежедневном режиме. По состоянию на сегодня уже принято 1715 положительных решений.

"Это позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников, - говорится в сообщении. – В стадии рассмотрения ‒ 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается".

Отмечается, что каждый день поступает около тысячи новых заявлений от работодателей.

Добавим, что программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. Для этого предполагается 4,7 млрд грн.

"Если мы будем понимать, что нужно больше средств, будем добавлять через перераспределение средств", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 млрд грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине число безработных превысило 456 тыс. граждан.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3111545598903067&id=174431545947835
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...