В правительстве рассказали, куда идут средства из фонда борьбы с COVID-19

Больше всего средств из фонда борьбы с COVID-19 пошли на индексацию пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Отметим, что для борьбы с коронавирусной эпидемией в Украине предусмотрено 65 млрд. Из этой суммы большинство - 29,7 млрд грн – направлены на финансирование Пенсионного фонда. Благодаря этому была проведена индексация пенсий, после чего выплатили по 1000 грн пенсионерам и 500 грн людям старше 80 лет. Еще 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным. Выплаты должны получить, в частности, почти 200 тыс. людей, потерявшие работу за последние месяцы и официально зарегистрированные в центрах занятости. Кроме того, 1,6 млрд грн направлены для помощи детям родителей-предпринимателей, лишившихся доходов. Еще 2 млрд грн идут на медицинские закупки для больниц, 3,1 млрд грн - выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Как сообщалось, более 25 тыс. работников смогут получить выплаты по частичной безработице в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в ОП выяснили, почему медикам не выплатили надбавки вовремя.

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