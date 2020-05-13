Экономика Украины сократится почти на 5% - ЕБРР

Экономика Украины в 2020 году может сократится почти на 5%. Об этом сообщают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В своем последнем обзоре макроэкономики они прогнозируют падение ВВП Украины на уровне 4,5 процентов.

Главным фактором, который потянет украинскую экономику ко дну, станет вспышка коронавируса и глобальный кризис.

"ВВП в Украине упадет приблизительно на 4 с половиной процента в 2020 году из-за потрясений, которые связаны с пандемией коронавируса, и и замедления промышленного роста в конце предыдущего и в начала этого года", - говорится в макроэкономическом отчете ЕБРР.

Однако при правильном планировании и распределении ресурсов уже в 2021 году экономика Украины должна восстановиться до 5 процентов, утверждают эксперты. Макрофинансовая основа достаточно сильная и пока еще может поглощать негативные факторы извне. В частности и потому, что за последнее время страна обзавелась рекордно высоким уровнем иностранных резервов и одной из самых низких учетных ставок за последние 6 лет.

Аналитики ЕБРР также сделали прогнозы относительно других европейских экономик. В среднем в этом году они сократятся на 3,5 процентов. В России, например, этот показатель такой же как и в Украине - 4,5%. Восстанавливаться ситуация начнет к 2021 году.

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