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Экономика Украины сократится почти на 5% - ЕБРР

ВВП Украины сократится на 4,5 %, прежде всего, из-за пандемии коронавируса, - ЕБРР

сегодня, 13:25
Автор:

• Виолетта Комаровская

Экономика Украины сократится почти на 5% - ЕБРР

Экономика Украины в 2020 году может сократится почти на 5%. Об этом сообщают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В своем последнем обзоре макроэкономики они прогнозируют падение ВВП Украины на уровне 4,5 процентов. 

Главным фактором, который потянет украинскую экономику ко дну, станет вспышка коронавируса и глобальный кризис.

"ВВП в Украине упадет приблизительно на 4 с половиной процента в 2020 году из-за потрясений, которые связаны с пандемией коронавируса, и и замедления промышленного роста в конце предыдущего и в начала этого года", - говорится в макроэкономическом отчете ЕБРР.

Однако при правильном планировании и распределении ресурсов уже в 2021 году экономика Украины должна восстановиться до 5 процентов, утверждают эксперты. Макрофинансовая основа достаточно сильная и пока еще может поглощать негативные факторы извне. В частности и потому, что за последнее время страна обзавелась рекордно высоким уровнем иностранных резервов и одной из самых низких учетных ставок за последние 6 лет. 

Аналитики ЕБРР также сделали прогнозы относительно других европейских экономик. В среднем в этом году они сократятся на 3,5 процентов. В России, например, этот показатель такой же как и в Украине  - 4,5%. Восстанавливаться ситуация начнет к 2021 году.

Ранее "Комментарии" рассказывали о прогнозах Кабмина относительно уровня безработицы в Украине. 


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Источник: https://www.ebrd.com/news/2020/ukraine-gdp-will-contract-by-45-per-cent-in-2020.html
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