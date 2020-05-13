Кабмин дал свой прогноз по безработице в Украине

В Кабмине прогнозируют дальнейший рост числа безработных. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в правительстве ожидают рост безработицы до 9,4%. Отметим, что годом ранее, в 2019 году этот показатель составлял 8,2%. Глава правительства отметил, что с начала действия карантина статус безработного получили 197 тыс. украинцев и еженедельно этот показатель продолжает расти.

“С начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%, в 2019 году эта цифра составляла 8,2%”, — сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что цель правительства - не только сохранение рабочих мест, а и создание новых.

Как сообщал портал "Комментарии", официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 миллиарда гривень.

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