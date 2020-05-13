Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

8915.80

ETH/USD

190.48

LTC/USD

42.38

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Кабмин дал свой прогноз по безработице в Украине
НОВОСТИ Все новости

Кабмин дал свой прогноз по безработице в Украине

Рост числа безработных стремительно увеличился из-за карантина

сегодня, 11:32
Автор:

• Сергей Медведев

Кабмин дал свой прогноз по безработице в Украине

В Кабмине прогнозируют дальнейший рост числа безработных. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в правительстве ожидают рост безработицы до 9,4%. Отметим, что годом ранее, в 2019 году этот показатель составлял 8,2%.  Глава правительства отметил, что с начала действия карантина статус безработного получили 197 тыс. украинцев и еженедельно этот показатель продолжает расти.

“С начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%, в 2019 году эта цифра составляла 8,2%”, — сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что цель правительства - не только сохранение рабочих мест, а и создание новых.

Как сообщал портал "Комментарии", официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 миллиарда гривень.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1868904-kabmin-prognozuye-zrostannya-bezrobitnikh-tsogo-roku-do-9-4
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...