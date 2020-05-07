Украина выплатила безработным 2,3 млрд грн с начала карантина

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Официально зарегистрированные безработные в Украине с
момента начала карантина получили от государства 2,3 миллиарда гривень. Об этом
сообщили в издании hromadske со ссылкой на слова исполняющей обязанности руководителя
Государственного центра занятости Юлии Жовтяк в ходе брифинга 6 мая.
По ее словам, с момента начала общенационального карантина в
Украине статус официально безработных получили около 166 тысяч украинцев.
Лидерами по областям стали Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. А
сумма в 2,3 миллиарда гривень оказалась на 40% больше суммы за тот же период в
2019 году.
Среди прочего Юлия Жовтяк напомнила, что правительство
упростила процедуру оформления статуса безработного лица (теперь это можно
сделать даже онлайн) и увеличили минимальный размер пособия по безработице с
650 до 1000 гривень. Максимальная выплата в этом статусе достигла 8408 гривень.
Почти месяц назад, 13 апреля, в Украине было
зарегистрировано почти 400 тысяч безработных. А 5 мая — уже 456 тысяч.
Как сообщал портал "Комментарии", Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ.
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