Украина выплатила безработным 2,3 млрд грн с начала карантина

Официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 миллиарда гривень. Об этом сообщили в издании hromadske со ссылкой на слова исполняющей обязанности руководителя Государственного центра занятости Юлии Жовтяк в ходе брифинга 6 мая.

По ее словам, с момента начала общенационального карантина в Украине статус официально безработных получили около 166 тысяч украинцев. Лидерами по областям стали Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. А сумма в 2,3 миллиарда гривень оказалась на 40% больше суммы за тот же период в 2019 году.

Среди прочего Юлия Жовтяк напомнила, что правительство упростила процедуру оформления статуса безработного лица (теперь это можно сделать даже онлайн) и увеличили минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривень. Максимальная выплата в этом статусе достигла 8408 гривень.

Почти месяц назад, 13 апреля, в Украине было зарегистрировано почти 400 тысяч безработных. А 5 мая — уже 456 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!