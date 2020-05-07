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Украина выплатила безработным 2,3 млрд грн с начала карантина

Безработные получили на 40% больше финансовой помощи, чем за тот же период год назад

сегодня, 20:58
Автор:

• Антон Корнилов

Украина выплатила безработным 2,3 млрд грн с начала карантина

Официально зарегистрированные безработные в Украине с момента начала карантина получили от государства 2,3 миллиарда гривень. Об этом сообщили в издании hromadske со ссылкой на слова исполняющей обязанности руководителя Государственного центра занятости Юлии Жовтяк в ходе брифинга 6 мая.

По ее словам, с момента начала общенационального карантина в Украине статус официально безработных получили около 166 тысяч украинцев. Лидерами по областям стали Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. А сумма в 2,3 миллиарда гривень оказалась на 40% больше суммы за тот же период в 2019 году.

Среди прочего Юлия Жовтяк напомнила, что правительство упростила процедуру оформления статуса безработного лица (теперь это можно сделать даже онлайн) и увеличили минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривень. Максимальная выплата в этом статусе достигла 8408 гривень.

Почти месяц назад, 13 апреля, в Украине было зарегистрировано почти 400 тысяч безработных. А 5 мая — уже 456 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/gosudarstvo-s-nachala-karantina-vyplatilo-bezrabotnym-23-mlrd-grn-dollar853-mln-posobij
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