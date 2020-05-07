Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ

Сегодня, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ указом №169/2020 "Вопрос Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ".

Указ подписан президентом 7 мая, поэтому он вступает в силу с момента его опубликования. Президент Украины Владимир Зеленский искренне поздравил Михаила Саакашвили с назначением на новую должность.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — заявил глава государства.

Также этим же указом президент Украины назначили Александра Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ. Среди прочего внесены изменения в указы президента о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ, а также положения о Национальном совете реформ.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский ответил на петицию за увольнение Ермака.

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