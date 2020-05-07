Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ

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Сегодня, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский
назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ указом
№169/2020 "Вопрос Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ".
Указ подписан президентом 7 мая, поэтому он вступает в силу с
момента его опубликования. Президент Украины Владимир Зеленский искренне
поздравил Михаила Саакашвили с назначением на новую должность.
"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым
ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету
реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — заявил
глава государства.
Также этим же указом президент Украины назначили Александра
Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ. Среди прочего
внесены изменения в указы президента о единой государственной политике реформ в
Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного
комитета реформ, а также положения о Национальном совете реформ.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский ответил на петицию за увольнение Ермака.
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