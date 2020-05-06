Зеленский ответил на петицию за увольнение Ермака

Украинский гарант Владимир Зеленский в ответ на петицию, которая была инициирована в начале апреля украинцами, возмущенных действиями родного брата главы Офиса президента Андрея Ермака, который, судя по видеоматериалам, продавал государственные должности, заявил, что "главный виновник" действует строго в соответствии с Конституцией в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, тем самым показывая свою эффективность. Об этом сообщается на сайте электронных петиций в Офисе президента.

Так, в своем ответе на петицию граждан обозначил, что подписание 11 марта 2020 в Минске Протокола Трехсторонней контактной группы является "частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей".

"Отдельно следует отметить, что во время встречи 11 марта 2020 были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам - обмена удерживаемыми лицами, разведение сил и средств, одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье. Указанные меры направлены на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, защита прав и свобод украинских граждан", - указано в сообщении Зеленского.

Кроме того, глава государства напомнил подписавшим петицию украинцам, что по всем фактам, которые их возмущают и заставляют усомниться в законопослушности Ермака, ведется следствие. Зеленский пообещал, что все результаты досудебного следствия будут представлены широкой общественности объективно и открыто через СМИ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский, хоть и не оперативно, но отреагировал на скандальный компромат на своего помощника Андрея Ермака.

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