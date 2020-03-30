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Распродажа топ-должностей: САП открыла дело по пленкам Ермака

САП открыла уголовное дело после публикации видео, на котором якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака раздает топ-должности.

сегодня, 14:24
Автор:

• Виолетта Комаровская

Распродажа топ-должностей: САП открыла дело по пленкам Ермака

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по так называемым пленкам Ермака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

Видео накануне обнародовал народный депутат со "Слуги народа" Гео Лерос. Он утверждает, что на кадрах брат руководителя ОП Андрея Ермака - Денис. Мужчина предлагает своим собеседникам те или иные топ-должности. Например, один из них хочет попасть в Министерство инфраструктуры и при этом взять под свою опеку "Укрзализныцю". Еще с одним собеседником якобы Денис Ермак обсуждает возможность поставить во главе украинского телеканала некую девушку. При этом они обсуждают не ее профессиональные качества, а определенные интимные подробности. 

Гео Лерос не сказал, откуда у него это видео. А вот Андрей Ермак пообещал пожаловаться правоохранителям на нардепа, в частности в СБУ и Госбюро расследований. Требует выяснить кто и для кого снимал эти кадры, откуда они у Лероса и, вообще, не подделка ли это. Самого Лероса обвинил во лжи. 

После публикации видео, Гео Лерос сам обратился в САП и попросил разобраться с "расспродажей" топ-должностей. При этом требует, чтобы прокуроры проверили, не имеет ли отношения к коррупционным действиям и сам Андрей Ермак. 

В Едином реестре дело, где фигурирует Ермак, появилось сегодня, 30 марта. Расследовать дело поручили Национальному антикоррупционному бюро. 

Ранее "Комментарии" писали о том, как Андрей Ермак отреагировал на видео с участием якобы его брата Дениса Ермака. 


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Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2238309746272196
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