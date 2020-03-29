Ермак против Лероса: "Тебе придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи"

Глава Офиса главы государства Андрей Ермак заявил, что подал заявления в Государственное бюро расследованию и Службу безопасности Украины по факту опубликованных видеоматериалов, где его брат Денис Ермак якобы торгует государственными должностями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ермак сообщил, что намерен требовать объективного и всестороннего выяснения обстоятельств, при которых подобные видео оказались в распоряжении народного депутата Гео Лероса, который и сделал сегодня резонансное заявление.

"Если говорить о "красные линии", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуги народа" шла на выборы - сделать Украину лучше. Бог тебе судья", - увещевает Ермак бывшего единомышленника.

Также он обозначил, что его брат Денис был участником боевых действий на Донбассе и пользуется уважением среди побратимов и волонтеров.

"Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - резюмировал Ермак.

Глава Офиса президента заключил, что намерен разобраться, в чьих именно интересах Лерос наносит ущерб репутации ближайшему окружению президента Владимира Зеленского.

"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - подытожил Андрей Ермак.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерального прокурора Ирину Венедиктову обвинили в давлении на отца погибшей активистки из Херсона Кати Гандзюк.





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