"Ермак продает государственные должности": нардеп опубликовал компромат против главы Офиса президента

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Народный депутат и экс-советник президента Владимира Зеленского Гео Лерос опубликовал видеоролики, на которых человек, внешне похожий на родного брата главы Офиса гаранта Андрея Ермака договаривается с разными людьми и предлагает им назначение на государственные посты, называя стоимость такой "услуги". Видео выложены на странице Facebook парламентария.
"Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - подписал Лерос резонансные видеоматериалы.
В этой же публикации нардеп и вчерашний соратник Ермака по политической партии называет его предателем и врагом Украины, а также предлагает покинуть должность председателя Офиса главы государства. Также в шутку Лерос предусмотрел будущее отречение Ермака от родного брата и предложил этого не делать, так как это еще не весь материал, который способен скомпрометировать действующего топ-чиновника.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что против главы Офиса президента Андрею Ермаку возбуждено уголовное дело по уклонению от заполнения декларации о доходах.
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