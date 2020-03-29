Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.03.2020

BTC/USD

6159.29

ETH/USD

129.62

LTC/USD

38.53

НБУ 29.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы "Ермак продает государственные должности": нардеп опубликовал компромат против главы Офиса президента
НОВОСТИ Все новости

"Ермак продает государственные должности": нардеп опубликовал компромат против главы Офиса президента

Народный депутат Гео Лерос разместил видео со скрытой камеры, где брат главы ОП Андрея Ермака предлагает назначение за материальное вознаграждение

сегодня, 17:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ермак продает государственные должности": нардеп опубликовал компромат против главы Офиса президента

Народный депутат и экс-советник президента Владимира Зеленского Гео Лерос опубликовал видеоролики, на которых человек, внешне похожий на родного брата главы Офиса гаранта Андрея Ермака договаривается с разными людьми и предлагает им назначение на государственные посты, называя стоимость такой "услуги". Видео выложены на странице Facebook парламентария.

"Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - подписал Лерос резонансные видеоматериалы.

В этой же публикации нардеп и вчерашний соратник Ермака по политической партии называет его предателем и врагом Украины, а также предлагает покинуть должность председателя Офиса главы государства. Также в шутку Лерос предусмотрел будущее отречение Ермака от родного брата и предложил этого не делать, так как это еще не весь материал, который способен скомпрометировать действующего топ-чиновника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что против главы Офиса президента  Андрею Ермаку возбуждено уголовное дело по уклонению от заполнения декларации о доходах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...