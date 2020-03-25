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Суд открыл дело против главы ОПУ Ермака за непредоставление декларации

Суд будет разбираться, почему Ермак до сих пор не подал декларацию за 2019 год

25 марта 2020, 23:18
Автор:

• Антон Варанов

Суд открыл дело против главы ОПУ Ермака за непредоставление декларации

В окружном административном суде Киева открыли производство против помощника президента Украины и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака из-за того, что он не подал декларацию за 2019 год как кандидат на должность главы Офиса президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Внефракционный народный депутат Антон Поляков подал иск к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову. Поляков попросил суд обязать президента Украины Владимира Зеленского провести служебное расследование для выяснения причин, по которым Андрей Ермак как кандидат на должность главы Офиса президента Украины не подал декларацию за 2019 год.

Этим придется заниматься главе НАПК Александру Новикову. В иске также есть требование признать противоправным бездействие главы НАПК в случае такового.

Андрей Ермак был назначен на должность главы Офиса президента Украины еще 11 февраля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с этой должности.

Как сообщал портал "Комментарии", второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину на днях.


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Источник: https://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/pres-centr/news/915835/
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