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Второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину на днях — ОПУ

В Украину постепенно прибывают самолеты с иностранной помощью для борьбы с коронавирусом

сегодня, 22:14
Автор:

• Антон Варанов

Второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину на днях — ОПУ

Завтра, 26 марта, в Украине начнет погрузку самолет, который отправится в Китай за следующей партией медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса Covid-19 в нашей стране. Об этом из Офиса президента Украины сообщил первый заместитель руководителя и секретарь Координационного совета по противодействию распространения коронавируса Кирилл Тимошенко.

По его словам, тесты на коронавирус доставляют в нашу страну несколькими партиями. На самолете, который будут грузить уже завтра, привезут еще 100 тысяч тестов. Также "в течение двух дней" в Украину прибудут еще 100 тысяч тестов из Южной Кореи.

После прибытия этих двух самолетов всего в Украине будет около 250 тысяч тестов на коронавирус. Но планируются и другие иностранные доставки. Также Тимошенко подчеркнул, что уже запущено производство тестов в Украине. До их готовности страна будет пользоваться импортными.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу заявил, что "в ближайшие 48 часов" Украина получит большой груз из Китая, в котором будут 10 миллионов лабораторных тестов, 400 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другие медицинские товары.

Как сообщал портал "Комментарии", в Италии назвали матч Лиги Чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране.


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Источник: https://president.gov.ua/news/pidgotovleno-drugij-rejs-sho-maye-dostaviti-v-ukrayinu-nastu-60309
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