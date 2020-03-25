Второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину на днях — ОПУ

Завтра, 26 марта, в Украине начнет погрузку самолет, который отправится в Китай за следующей партией медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса Covid-19 в нашей стране. Об этом из Офиса президента Украины сообщил первый заместитель руководителя и секретарь Координационного совета по противодействию распространения коронавируса Кирилл Тимошенко.



По его словам, тесты на коронавирус доставляют в нашу страну несколькими партиями. На самолете, который будут грузить уже завтра, привезут еще 100 тысяч тестов. Также "в течение двух дней" в Украину прибудут еще 100 тысяч тестов из Южной Кореи.

После прибытия этих двух самолетов всего в Украине будет около 250 тысяч тестов на коронавирус. Но планируются и другие иностранные доставки. Также Тимошенко подчеркнул, что уже запущено производство тестов в Украине. До их готовности страна будет пользоваться импортными.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу заявил, что "в ближайшие 48 часов" Украина получит большой груз из Китая, в котором будут 10 миллионов лабораторных тестов, 400 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другие медицинские товары.

Как сообщал портал "Комментарии", в Италии назвали матч Лиги Чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране.

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