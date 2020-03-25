Второй самолет с тестами на коронавирус прибудет в Украину на днях — ОПУ

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Завтра, 26
марта, в Украине начнет погрузку самолет, который отправится в Китай за
следующей партией медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса
Covid-19
в нашей стране. Об этом из Офиса президента Украины сообщил первый заместитель
руководителя и секретарь Координационного совета по противодействию
распространения коронавируса Кирилл Тимошенко.
По его
словам, тесты на коронавирус доставляют в нашу страну несколькими партиями. На
самолете, который будут грузить уже завтра, привезут еще 100 тысяч тестов.
Также "в течение двух дней" в Украину прибудут еще 100 тысяч тестов из Южной
Кореи.
После
прибытия этих двух самолетов всего в Украине будет около 250 тысяч тестов на
коронавирус. Но планируются и другие иностранные доставки. Также Тимошенко
подчеркнул, что уже запущено производство тестов в Украине. До их готовности
страна будет пользоваться импортными.
20 марта
президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу заявил,
что "в ближайшие 48 часов" Украина получит большой груз из Китая, в котором
будут 10 миллионов лабораторных тестов, 400 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
и другие медицинские товары.
Как
сообщал портал "Комментарии", в Италии назвали матч Лиги Чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране.
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