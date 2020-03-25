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В Италии назвали матч Лиги чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране

Матч Лиги чемпионов между Аталантой (Италия) и Валенсией (Испания) посетили более 40 тысяч человек, которые могли заразиться коронавирусом

сегодня, 19:39
Автор:

• Антон Варанов

В Италии назвали матч Лиги чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране

По словам мэра итальянского города Бергамо в регионе Ломбардия, который стал главной точкой распространения коронавируса Covid-19 в Италии, одной из главных причин распространения вируса на территории страны стал футбольный матч Лиги чемпионов между итальянской Аталантой и испанской Валенсией. Об этом сообщает издание Marca.

Мэр Джорджио Гори назвал спортивный поединок, который состоялся в Милане 19 февраля, "биологической бомбой". По его словам, тогда власти еще не знали о происходящем, а коронавирус при этом мог передаваться между 40 тысячами фанатов, которые посетили стадион Сан-Сиро.

"Никто не знал, что вирус уже распространяется. Многие смотрели игру в компаниях, в ту ночь было много контактов, вирус передавался от одного к другому", — заявил мэр Бергамо.

Также Джорджио Гори уточнил, что матч — не единственная причина распространения коронавируса Covid-19 в Италии. Он вспомнил о вспышке в больнице Альцано Ломбардо, где был пациент с неизвестной пневмонией.

Как сообщал портал "Комментарии", сроки проведения ВНО и вступительной капании перенесут из-за коронавируса.


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Источник: https://www.marca.com/futbol/valencia/2020/03/25/5e7b106c22601d35238b4595.html
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