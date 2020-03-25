В Италии назвали матч Лиги чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране

По словам мэра итальянского города Бергамо в регионе Ломбардия, который стал главной точкой распространения коронавируса Covid-19 в Италии, одной из главных причин распространения вируса на территории страны стал футбольный матч Лиги чемпионов между итальянской Аталантой и испанской Валенсией. Об этом сообщает издание Marca.



Мэр Джорджио Гори назвал спортивный поединок, который состоялся в Милане 19 февраля, "биологической бомбой". По его словам, тогда власти еще не знали о происходящем, а коронавирус при этом мог передаваться между 40 тысячами фанатов, которые посетили стадион Сан-Сиро.

"Никто не знал, что вирус уже распространяется. Многие смотрели игру в компаниях, в ту ночь было много контактов, вирус передавался от одного к другому", — заявил мэр Бергамо.

Также Джорджио Гори уточнил, что матч — не единственная причина распространения коронавируса Covid-19 в Италии. Он вспомнил о вспышке в больнице Альцано Ломбардо, где был пациент с неизвестной пневмонией.

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