В Италии назвали матч Лиги чемпионов одной из главных причин распространения коронавируса в стране

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По
словам мэра итальянского города Бергамо в регионе Ломбардия, который стал
главной точкой распространения коронавируса Covid-19 в Италии, одной из главных
причин распространения вируса на территории страны стал футбольный матч Лиги
чемпионов между итальянской Аталантой и испанской Валенсией. Об этом сообщает издание Marca.
Мэр
Джорджио Гори назвал спортивный поединок, который состоялся в Милане 19
февраля, "биологической бомбой". По его словам, тогда власти еще не знали о
происходящем, а коронавирус при этом мог передаваться между 40 тысячами
фанатов, которые посетили стадион Сан-Сиро.
"Никто
не знал, что вирус уже распространяется. Многие смотрели игру в компаниях, в ту
ночь было много контактов, вирус передавался от одного к другому", — заявил мэр
Бергамо.
Также
Джорджио Гори уточнил, что матч — не единственная причина распространения
коронавируса Covid-19
в Италии. Он вспомнил о вспышке в больнице Альцано Ломбардо, где был пациент с
неизвестной пневмонией.
Как
сообщал портал "Комментарии", сроки проведения ВНО и вступительной капании
перенесут из-за коронавируса.
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