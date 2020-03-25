Сроки проведения ВНО и вступительной кампании перенесут из-за коронавируса

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В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Внешнее
независимое оценивание в 2020 году перенесут из-за общенационального карантина
в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом сообщил Егор Стадный на своей странице в Facebook.
По
словам заместителя Министра образования и науки Егора Стадного, решение было
ожидаемым, а сроки карантина могут снова измениться в зависимости от ситуации в
стране. Также он заявил, что ВНО в этом году "нужно будет переносить на более
поздние даты", но заверил, что оно обязательно состоится.
Сегодня
правительство Украины продлило общенациональный карантин в стране до 24 апреля.
Прошлая дата завершения карантина — 3 апреля. Вчера, 24 марта, в Министерстве
образовании и науки Украины пообещали, что ВНО в этом году не отменят даже
из-за коронавируса.
В
министерстве рассматривают несколько возможных сценариев. По словам Егора
Стадного, их планируют представить обществу уже до конца недели. Изменения
коснутся сроков проведения не только ВНО, но и вступительной компании.
Как
сообщал портал "Комментарии", глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убивать
нарушителей карантина.
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