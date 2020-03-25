Сроки проведения ВНО и вступительной кампании перенесут из-за коронавируса

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Внешнее независимое оценивание в 2020 году перенесут из-за общенационального карантина в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом сообщил Егор Стадный на своей странице в Facebook.



По словам заместителя Министра образования и науки Егора Стадного, решение было ожидаемым, а сроки карантина могут снова измениться в зависимости от ситуации в стране. Также он заявил, что ВНО в этом году "нужно будет переносить на более поздние даты", но заверил, что оно обязательно состоится.

Сегодня правительство Украины продлило общенациональный карантин в стране до 24 апреля. Прошлая дата завершения карантина — 3 апреля. Вчера, 24 марта, в Министерстве образовании и науки Украины пообещали, что ВНО в этом году не отменят даже из-за коронавируса.

В министерстве рассматривают несколько возможных сценариев. По словам Егора Стадного, их планируют представить обществу уже до конца недели. Изменения коснутся сроков проведения не только ВНО, но и вступительной компании.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убивать нарушителей карантина.

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