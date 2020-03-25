Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6671.04

ETH/USD

136.39

LTC/USD

39.11

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Сроки проведения ВНО и вступительной кампании перенесут из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Сроки проведения ВНО и вступительной кампании перенесут из-за коронавируса

Ранее в Министерстве образования обещали, что ВНО не отменят из-за коронавируса

сегодня, 19:18
Автор:

• Антон Варанов

Сроки проведения ВНО и вступительной кампании перенесут из-за коронавируса

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Внешнее независимое оценивание в 2020 году перенесут из-за общенационального карантина в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом сообщил Егор Стадный на своей странице в Facebook.

По словам заместителя Министра образования и науки Егора Стадного, решение было ожидаемым, а сроки карантина могут снова измениться в зависимости от ситуации в стране. Также он заявил, что ВНО в этом году "нужно будет переносить на более поздние даты", но заверил, что оно обязательно состоится.

Сегодня правительство Украины продлило общенациональный карантин в стране до 24 апреля. Прошлая дата завершения карантина — 3 апреля. Вчера, 24 марта, в Министерстве образовании и науки Украины пообещали, что ВНО в этом году не отменят даже из-за коронавируса.

В министерстве рассматривают несколько возможных сценариев. По словам Егора Стадного, их планируют представить обществу уже до конца недели. Изменения коснутся сроков проведения не только ВНО, но и вступительной компании.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убивать нарушителей карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/j.stadny/posts/2691714634383374
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...