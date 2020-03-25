Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убивать нарушителей карантина

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Во время
заседания правительства глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что
нужно убивать нарушителей карантина. Об этом сообщает российское издание TJournal со ссылкой на местное агентство Кавказский
узел.
В Чечне официально
зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19 24 марта, после чего глава
республики высказался о человеке, который не соблюдал карантин после
возвращения из Мекки.
"Человека,
который сам себе создает эту проблему, следовало бы убить. Не только сам
заболевает, но и заражает свою семью", — сказал Кадыров.
Среди
прочего глава Чечни рассказал, что в республике уже у троих человек подозрение
на коронавирус. Ранее министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан
Сулейманов говорил, что эти люди вернулись из-за границы.
Также
Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни соблюдать карантин и серьезно отнестись к
угрозе распространения коронавируса Covid-19.
Как
сообщал портал "Комментарии", военные обнаружили тела более 100 пожилых людей в
домах престарелых Испании.
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