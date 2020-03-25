Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убивать нарушителей карантина

Во время заседания правительства глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что нужно убивать нарушителей карантина. Об этом сообщает российское издание TJournal со ссылкой на местное агентство Кавказский узел.



В Чечне официально зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19 24 марта, после чего глава республики высказался о человеке, который не соблюдал карантин после возвращения из Мекки.

"Человека, который сам себе создает эту проблему, следовало бы убить. Не только сам заболевает, но и заражает свою семью", — сказал Кадыров.

Среди прочего глава Чечни рассказал, что в республике уже у троих человек подозрение на коронавирус. Ранее министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов говорил, что эти люди вернулись из-за границы.

Также Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни соблюдать карантин и серьезно отнестись к угрозе распространения коронавируса Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", военные обнаружили тела более 100 пожилых людей в домах престарелых Испании.

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