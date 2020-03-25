Тела более 100 пожилых людей обнаружили в домах престарелых Испании

В домах престарелых Испании военные обнаружили тела более 100 пожилых людей, которых, по словам военных, "бросили на произвол судьбы". Правоохранительные органы страны уже начали расследование. Об этом сообщили в издании El Pais.



Сотрудники домов престарелых рассказали, что в условиях пандемии коронавируса Covid-19 у них даже нет физической возможности оказать всем необходимую помощь. Они вынуждены работать без средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования в опасных условиях.

По словам главы Ассоциации руководителей и менеджеров организаций социальной защиты в Испании Хосе Рамиреса, сотрудники фактически жертвуют собой ради помощи другим людям. А похоронные службы даже не успевают вовремя забирать тела умерших.

Министр обороны страны Маргарита Роблес пообещала провести расследование по уже открытому уголовному делу. По ее словам, некоторые сотрудники домов престарелых не приходят на работу в условиях пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", итальянский священник отдал респиратор молодому пациенту и умер от коронавируса.

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