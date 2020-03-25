Итальянский священник отдал респиратор молодому пациенту и умер от коронавируса

В Италии священник отдал свой респиратор незнакомому молодому пациенту с коронавирусом, после чего сам умер от Covid-19. Трогательную историю рассказали в издании BBC.



Джузеппе Берарделли умер в больнице в городе Бергамо в регионе Ломбардия в возрасте 72 лет. Ломбардия считается одним из самых пострадавших от новой вирусной болезни регионов страны. А с момента вспышки коронавируса Covid-19 в Италии умерли около 50 священников.

Берарделли был главным священником в маленьком городе Казниго с примерно 3 тысячами жителей. В больнице рассказали, что он отказался от респиратора, который прихожане купили специально для него ранее, и выразил желание передать его незнакомому молодому пациенту.

Во время похорон священника местные жители аплодировали с балконов, чтобы почтить его память. Также сегодня Папа Римский Франциск возглавил молитву за всех священников и врачей, которые умерли в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский олигарх Валерий Хорошковский заразился коронавирусом.

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