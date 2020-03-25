Итальянский священник отдал респиратор молодому пациенту и умер от коронавируса

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В Италии священник
отдал свой респиратор незнакомому молодому пациенту с коронавирусом, после чего
сам умер от Covid-19. Трогательную
историю рассказали в издании BBC.
Джузеппе Берарделли
умер в больнице в городе Бергамо в регионе Ломбардия в возрасте 72 лет.
Ломбардия считается одним из самых пострадавших от новой вирусной болезни
регионов страны. А с момента вспышки коронавируса Covid-19 в Италии умерли около 50 священников.
Берарделли был главным
священником в маленьком городе Казниго с примерно 3 тысячами жителей. В
больнице рассказали, что он отказался от респиратора, который прихожане купили
специально для него ранее, и выразил желание передать его незнакомому молодому
пациенту.
Во время похорон
священника местные жители аплодировали с балконов, чтобы почтить его память.
Также сегодня Папа Римский Франциск возглавил молитву за всех священников и
врачей, которые умерли в борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии",
украинский олигарх Валерий Хорошковский заразился коронавирусом.
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