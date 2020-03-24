Украинский олигарх Хорошковский заразился коронавирусом

Украинский миллионер Валерий Хорошковский недавно вернулся из Куршавеля, после чего сдал тест на коронавирус Covid-19, который оказался положительным. Об этом в эфире телеканала НАШ рассказал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.



"У нас Александровская больница забита и народными депутатами, и государственными служащими. Последний кто поступил: вчера подтвердился, по моей информации, ее сейчас перепроверяют, у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста", — рассказал нардеп.

Издание TK Media сообщает, что сейчас Валерий Хорошковский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Украинский олигарх, экс-глава СБУ, бывший владелец телеканала "Интер", министр финансов Украины и глава таможни — все это о Валерии Хорошковском. Он проживал в Монако с 2013 года, а в Украину вернулся после победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

Как сообщал портал "Комментарии", новый министр экономики Петрашко исправил декларацию после расследования журналистов.

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