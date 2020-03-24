Украинский олигарх Хорошковский заразился коронавирусом

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Украинский миллионер
Валерий Хорошковский недавно вернулся из Куршавеля, после чего сдал тест на
коронавирус Covid-19, который оказался
положительным. Об этом в эфире телеканала НАШ рассказал народный депутат
Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"У нас Александровская
больница забита и народными депутатами, и государственными служащими. Последний
кто поступил: вчера подтвердился, по моей информации, ее сейчас перепроверяют,
у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста", —
рассказал нардеп.
Издание TK Media сообщает, что сейчас Валерий Хорошковский подключен
к аппарату искусственной вентиляции легких.
Украинский олигарх,
экс-глава СБУ, бывший владелец телеканала "Интер", министр финансов Украины и
глава таможни — все это о Валерии Хорошковском. Он проживал в Монако с 2013
года, а в Украину вернулся после победы Зеленского на президентских выборах в
2019 году.
Как сообщал портал "Комментарии",
новый министр экономики Петрашко исправил декларацию после расследования
журналистов.
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