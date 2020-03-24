Новый министр экономики Петрашко исправил декларацию после расследования журналистов

Новый глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, который был назначен в правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля, исправил свою декларацию и добавил в нее имущество после расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".



В обновленную декларацию на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции Игорь Петрашко внес свой элитный коттедж в Киевской области на 409 квадратных метров и 15 соток земли у его жены Светланы. Среди прочего министр владеет квартирой в Московской области России ориентировочной стоимостью около 200 тысяч долларов, автомобилями Suzuki Vitara S 2016 года, Range Rover Sport 2017 года и Mitsubishi Outlander 2006 года.

Также Игорь Петрашко упомянул в декларации половину дома во Львове, гараж во Львовской области, а также квартиру и парковочное место в Киеве. Не забыл и о наручных часах Vacheron Constantin и ювелирных изделиях Chopard у жены.

Вместе с женой новый министр держит на счетах 825 тысяч долларов и более 1 млн грн, а также владеет наличными в размере 2,6 млн грн и 990 тысяч долларов.



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