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Новый министр экономики Петрашко исправил декларацию после расследования журналистов

Новоназначенный глава министерства экономики Игорь Петрашко добавил имущество в свою декларацию

сегодня, 22:58
Автор:

• Антон Варанов

Новый министр экономики Петрашко исправил декларацию после расследования журналистов

Новый глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, который был назначен в правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля, исправил свою декларацию и добавил в нее имущество после расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В обновленную декларацию на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции Игорь Петрашко внес свой элитный коттедж в Киевской области на 409 квадратных метров и 15 соток земли у его жены Светланы. Среди прочего министр владеет квартирой в Московской области России ориентировочной стоимостью около 200 тысяч долларов, автомобилями Suzuki Vitara S 2016 года, Range Rover Sport 2017 года и Mitsubishi Outlander 2006 года.

Также Игорь Петрашко упомянул в декларации половину дома во Львове, гараж во Львовской области, а также квартиру и парковочное место в Киеве. Не забыл и о наручных часах Vacheron Constantin и ювелирных изделиях Chopard у жены.

Вместе с женой новый министр держит на счетах 825 тысяч долларов и более 1 млн грн, а также владеет наличными в размере 2,6 млн грн и 990 тысяч долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Красный Крест отправил на Донбасс 16 грузовиков с медикаментами, продуктами и средствами гигиены для борьбы с коронавирусом.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/304f73cb-66da-4e1e-84c3-e488539c46a4
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