16 грузовиков: Красный Крест отправил на Донбасс медикаменты для борьбы с коронавирусом

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Международная
организация Красный Крест отправила на территорию Донбасса 16 грузовиков с
медикаментами, продуктами, средствами гигиены и другими товарами первой
необходимости для сдерживания распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание hromadske со
ссылкой на пресс-службу Красного Креста.
"…чтобы покрыть
потребности около 12 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения", —
уточнили в пресс-службе.
Также в Красном Кресте
подчеркнули, что их склады на Донбассе уже заполнены продуктовыми и
гигиеническими наборами на 50 тысяч человек. Кроме прочего, организация
направила 2 грузовика с медикаментами в центры первичной медицинской помощи.
В Красном Кресте
рассказали, что уже начали раздачу средств гигиены и продуктов в Уманском,
Северном, Песках, Опытном, Невельском и Водяном. Также организация доставила в
больницы Мариуполя оборудование и резервуар для воды на 5 тонн.
Как сообщал портал "Комментарии",
экс-министр Тимофей Милованов предложил взять деньги на борьбу с коронавирусом
у олигарха Игоря Коломойского.
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