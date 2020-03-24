16 грузовиков: Красный Крест отправил на Донбасс медикаменты для борьбы с коронавирусом

Международная организация Красный Крест отправила на территорию Донбасса 16 грузовиков с медикаментами, продуктами, средствами гигиены и другими товарами первой необходимости для сдерживания распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-службу Красного Креста.



"…чтобы покрыть потребности около 12 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения", — уточнили в пресс-службе.

Также в Красном Кресте подчеркнули, что их склады на Донбассе уже заполнены продуктовыми и гигиеническими наборами на 50 тысяч человек. Кроме прочего, организация направила 2 грузовика с медикаментами в центры первичной медицинской помощи.

В Красном Кресте рассказали, что уже начали раздачу средств гигиены и продуктов в Уманском, Северном, Песках, Опытном, Невельском и Водяном. Также организация доставила в больницы Мариуполя оборудование и резервуар для воды на 5 тонн.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-министр Тимофей Милованов предложил взять деньги на борьбу с коронавирусом у олигарха Игоря Коломойского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!