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Милованов предложил взять деньги на борьбу с коронавирусом у Коломойского

По мнению Милованова, правоохранители и суды могли бы взыскать деньги с Коломойского на борьбу с коронавирусом

сегодня, 19:33
Автор:

• Антон Варанов

Милованов предложил взять деньги на борьбу с коронавирусом у Коломойского

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство могло бы взыскать долги с бывших владельцев обанкротившихся и национализированных банков для государственных программ по борьбе с распространением коронавируса Covid-19. Об этом Тимофей Милованов написал на своей официальной странице в Facebook.

"Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен", — написал экс-министр.

По словам Милованова, в Приватбанке вывели более 5 миллиардов долларов, а есть и другие банки. Такие средства могли бы стать источником для государственных программ, а взыскать их можно только с помощью слаженной работы правоохранителей, судов и власти.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Украины планирует сократить государственный бюджет в 2020 году на 50 миллиардов грн для увеличения расходов на здравоохранение из-за распространения коронавируса Covid-19 в нашей стране.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1644596205709555&id=100004775745586
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