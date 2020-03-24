Милованов предложил взять деньги на борьбу с коронавирусом у Коломойского

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Бывший министр развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что
правительство могло бы взыскать долги с бывших владельцев обанкротившихся и
национализированных банков для государственных программ по борьбе с
распространением коронавируса Covid-19. Об этом
Тимофей Милованов написал на своей официальной странице в Facebook.
"Деньги на поддержку
людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся
банков. Они должны десятки миллиардов гривен", — написал экс-министр.
По словам Милованова, в
Приватбанке вывели более 5 миллиардов долларов, а есть и другие банки. Такие
средства могли бы стать источником для государственных программ, а взыскать их
можно только с помощью слаженной работы правоохранителей, судов и власти.
Как сообщал портал "Комментарии",
правительство Украины планирует сократить государственный бюджет в 2020 году на
50 миллиардов грн для увеличения расходов на здравоохранение из-за
распространения коронавируса Covid-19 в нашей
стране.
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