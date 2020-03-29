"Венедиктова оказывает давление на отца Кати Гандзюк", - источник

Отец известной херсонской активистки Екатерины Гандзюк, умершей от многочисленных ожогов после покушения, Виктор, заявил, что подвергся психологической атаке со стороны нового генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщается на официальной странице проекта "Кто убил Катю Гандзюк?" на Facebook.

Известно, что, заняв свой пост, Венедиктова отправила в отставку херсонского прокурора Виктора Трепака, который реально занимался раскрытием данного убийства и сбором доказательств против потенциальных убийц Гандзюк, в том числе и Владислава Мангера, главы облсовета Херсона, которого официально подозревают в заказе покушения на жизнь активистки.

"Вместо извинений и попыток понять свои ошибки Венедиктова дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа, "Смотрите, мы встречаемся, а значит все нормально!", отмечается в сообщении, также отметив, что по информации от инсайдеров, Мангер в это время "быстро нашел выход на новое руководство ГПУ и активно готовится реально разрушить дело".

Также активисты, которые с 2018 года внимательно следят за расследованием этого дела рассказывают, что Венедиктова и новые прокуроры по делу Гандзюк не желают встречаться с адвокатами семьи потерпевшей, а предпочитают общаться "с глазу на глаз" только с одним отцом погибшей Кати. Таким образом и сам отец Кати, и наблюдатели убеждены, что на Виктора Гандзюка оказывается давление со стороны правоохранительной системы.

"Таким же безосновательным давлением уже пытался в свое время заниматься бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в интересах бывшего президента Петра Порошенко. Луценко через подчиненных также заставлял отца Кати встречаться без адвокатов для решения каких-то проблем. Луценко также получал многочисленные отказы, но месяцами продолжал давить и договариваться с различными представителями Херсонского криминала и их окружения. И наконец закончил свою политическую карьеру", - отмечают лидеры движения "Кто убил Катю Гандзюк".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокаты семьи Екатерины Гандзюк безуспешно пытались пообщаться с подозреваемыми по делу о ее убийстве.





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