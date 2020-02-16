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Адвокаты Мангера пытались пообщаться с подозреваемым в убийстве Гандзюк – СМИ

Адвокаты главы херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму в Болгарии, где находится подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк

сегодня, 22:36
Автор:

• Таисия Ерохина

Адвокаты Мангера пытались пообщаться с подозреваемым в убийстве Гандзюк – СМИ

В Болгарии в тюрьму, где содержится под стражей Алексей Левин - подозреваемый в убийстве украинской общественной активистки Екатерины Гандзюк - хотели попасть адвокаты главы херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.

Так, защитники Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин хотели встретиться с Левиным в тюрьме болгарского города Бургас. Однако власти Болгарии не дали им этого сделать. Издание отмечает, что Мангер якобы обеспокоен возможными показаниями подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк и потому пытается выяснить, как Левин сотрудничает со следствием.

Ране портал "Комментарии" рассказал, что в январе подозреваемого в убийстве Гандзюк задержали в Болгарии. Как стало известно, он изменил внешность так, что на фото по данным международного розыска похож не был. Но правоохранителям все же удалось распознать мужчину по отпечаткам пальцев. Также сообщалось, что выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время.


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/advokaty-mangera-pytalis-vstretitsya-s-levinym-345199_.html
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