Дело Гандзюк: Выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время

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Экстрадиция задержанного в
Болгарии Александра Москаленко (Левина), который подозревается в нападение на активистку
Екатерину Гандзюк, может растянуться на годы. Об этом в субботу, 25 января,
сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.
"Теперь вопрос в экстрадиции
и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено
разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что
очень нежелательно", – сказал собеседник издания.
По его словам, Левин находился на
высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной
причастности к убийству.
Также сообщается, что информацию
о месте нахождения Левина болгарской полиции сообщила украинская сторона,
отметил источник.
Отмечается, что подозреваемого удалось задержать правоохранителям Болгарии совместно с сотрудниками Офиса Генпрокурора и Службы безопасности Украины (СБУ).
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