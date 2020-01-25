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Дело Гандзюк: Выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время

В правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк

сегодня, 15:30
Автор:

• Ольга Чародий

Экстрадиция задержанного в Болгарии Александра Москаленко (Левина), который подозревается в нападение на активистку Екатерину Гандзюк, может растянуться на годы. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал собеседник издания.

По его словам, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной причастности к убийству.

Также сообщается, что информацию о месте нахождения Левина болгарской полиции сообщила украинская сторона, отметил источник.

 Ранее "Комментарии" писали, подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что подозреваемого удалось задержать правоохранителям Болгарии совместно с сотрудниками Офиса Генпрокурора и Службы безопасности Украины (СБУ).


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/sroki-ekstradicii-levina-mogut-varirovatsya-ot-30-40-dney-do-neopredelennogo-vremeni-istochnik-343087_.html
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