Дело Гандзюк: Выдача Украине задержанного в Болгарии может растянуться на неопределенное время

Экстрадиция задержанного в Болгарии Александра Москаленко (Левина), который подозревается в нападение на активистку Екатерину Гандзюк, может растянуться на годы. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал собеседник издания.

По его словам, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной причастности к убийству.

Также сообщается, что информацию о месте нахождения Левина болгарской полиции сообщила украинская сторона, отметил источник.

Ранее "Комментарии" писали, подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что подозреваемого удалось задержать правоохранителям Болгарии совместно с сотрудниками Офиса Генпрокурора и Службы безопасности Украины (СБУ).

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