Подозреваемого в нападении на Гандзюк задержали в Болгарии, - Офис Генпрокурора

Подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.



Отмечается, что подозреваемого удалось задержать правоохранителям Болгарии совместно с сотрудниками Офиса Генпрокурора и Службы безопасности Украины (СБУ).

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов заявил, что задержание причастных к убийству Гандзюк является одним из приоритетных заданий Службы и сейчас продолжается работа над задержанием всех причастных к покушению на Екатерину Гандзюк.

Ранее "Комментарии" писали, что в Херсоне 20 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины провели спецоперацию в отношении преступной организации, а также обыски по делу о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк.Так, в Херсоне выявили группу злоумышленников, которая совершала в регионе насилие над жителями и устраивала поджоги чужого имущества. Руководителю группы - бывшему помощнику экс-нардепа - сообщено о подозрении. В Офисе генпрокурора отмечают, что злоумышленник является также фигурантом дела об убийстве Гандзюк.

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