Подозреваемого в нападении на Гандзюк задержали в Болгарии, - Офис Генпрокурора

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Подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину
Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины.
Отмечается, что подозреваемого удалось задержать
правоохранителям Болгарии совместно с сотрудниками Офиса Генпрокурора и Службы
безопасности Украины (СБУ).
Кроме того, глава СБУ Иван Баканов заявил, что
задержание причастных к убийству Гандзюк является одним из приоритетных заданий
Службы и сейчас продолжается работа над задержанием всех причастных к покушению
на Екатерину Гандзюк.
Ранее "Комментарии" писали, что в Херсоне 20 января
Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины провели
спецоперацию в отношении преступной организации, а также обыски по делу о
нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк.Так, в Херсоне выявили
группу злоумышленников, которая совершала в регионе насилие над жителями и
устраивала поджоги чужого имущества. Руководителю группы - бывшему помощнику
экс-нардепа - сообщено о подозрении. В Офисе генпрокурора отмечают, что
злоумышленник является также фигурантом дела об убийстве Гандзюк.
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