Подозреваемый в убийстве Гандзюк изменил внешность: в Болгарии сообщили детали задержания

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин), который был задержан в Болгарии, изменил внешность, чтоб избежать задержания по линии Интерпола. Об этом заявили болгарские правоохранители на брифинге, передает "Слидство.Инфо".



"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сказал представитель правоохранителей.



По информации силовиков, во время обыска в доме Левина были изъяты болгарский и заграничный паспорта подозреваемого. Кроме того, Левину запрещено выезжать за пределы Болгарии. Вскоре местный суд будет решать вопрос о его экстрадиции в Украину.



Болгарские силовики также отметили, что Левин попал в страну в 2018 году из Румынии через пункт пропуска в Дуранкулаке. С того времени он официально не регистрировался в новой стране.



Ранее "Комментарии" писали, что п одозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии. В операции по задержанию участвовали сотрудники Офиса Генпрокурора и Службы безопасности Украины.



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