Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

7065.12

ETH/USD

145.99

LTC/USD

41.41

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент "Пленки Ермака": Зеленский наконец-то отреагировал на скандал
НОВОСТИ Все новости

"Пленки Ермака": Зеленский наконец-то отреагировал на скандал

У президента Владимира Зеленского сухо и лаконично прокомментировали компромат на его помощника

сегодня, 19:56 598
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Пленки Ермака": Зеленский наконец-то отреагировал на скандал

Глава государства Владимир Зеленский все-таки прокомментировал скандал вокруг брата главы его Офиса Андрея Ермака, который в опубликованных видеосюжетах со скрытой камеры продает государственный должности. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Офис президента.

Так, пресс-служба президента отметила, что  все факты, изложенные в так называемых "пленках Ермака" должны быть проверены. Вместе с тем украинский гарант ждет установления источника появления скандальных записей.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названых людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", - заявляют в Офисе президента.

Ведомство подчеркивает, что следственные действия ведутся с обеими сторонами этого коррупционного скандала, а президент Украины ожидает максимально объективных его результатов, чтобы иметь основания переходить к более радикальным мерам в отношении своего окружения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" потребовали объяснений от главы государства Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака по факту пленок, которые были опубликованы их беспартийным коллегой Гео Леросом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-otreagiroval-skandal-bratom-ermaka-1585844254.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...