"Пленки Ермака": Зеленский наконец-то отреагировал на скандал

Глава государства Владимир Зеленский все-таки прокомментировал скандал вокруг брата главы его Офиса Андрея Ермака, который в опубликованных видеосюжетах со скрытой камеры продает государственный должности. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Офис президента.

Так, пресс-служба президента отметила, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Ермака" должны быть проверены. Вместе с тем украинский гарант ждет установления источника появления скандальных записей.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названых людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", - заявляют в Офисе президента.

Ведомство подчеркивает, что следственные действия ведутся с обеими сторонами этого коррупционного скандала, а президент Украины ожидает максимально объективных его результатов, чтобы иметь основания переходить к более радикальным мерам в отношении своего окружения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" потребовали объяснений от главы государства Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака по факту пленок, которые были опубликованы их беспартийным коллегой Гео Леросом.





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