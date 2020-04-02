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"Пленки Ермака": нардепы от "Слуги народа" требуют узнать позицию Зеленского

Депутаты фракции "Слуга народа" просят о встрече с президентом Владимиром Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком, чтоб обсудить скандал с пленками Гео Лероса

сегодня, 15:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Пленки Ермака": нардепы от "Слуги народа" требуют узнать позицию Зеленского

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" требуют встречи с Владимиром Зеленским и главой Офиса гаранта Андреем Ермаком в связи со скандалом, который инициировал беспартийный парламентарий Гео Лерос, опубликовав видеоматериалы, где брат Ермака распродает государственные чины. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

По информации агенства, инсайдер внутри фракции сообщил, что несколько нардепов обратились с просьбой о встрече с Зеленским. По словам собеседников РБК-Украина, пока неизвестно, когда такая встреча может состояться. При этом отдельные депутаты считают целесообразным также пригласить за встречу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Моя позиция - услышать господина Ермака, чтобы разобраться, что происходит", - передает "РБК" слова источника из "Слуги народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гео Лерос, который опубликовал скандальные пленки сообщил об определенном давлении со стороны государственных силовых структурПо словам народного депутата, он отправился за молоком, когда к нему в квартиру "нагрянула" СБУ , поэтому его не было дома. Но Лерос уже отправил к представителям Службы безопасности Украины своего адвоката.

"Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п****ц", — среди прочего написал Гео Лерос.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на этот скандал. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nardepy-ot-sn-trebuyut-vstrechi-zelenskim-1585829329.html
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